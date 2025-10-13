Arte y turismo en María Grande

El pasado 7 de octubre, los alumnos adolescentes de TALLER1JOVEN Paraná realizaron un recorrido patrimonial arquitectónico por nuestra ciudad, plasmando su mirada en hermosos croquis 🏛️✏️.

La actividad se desarrolló en el marco del 40° aniversario de la Escuela de Dibujo TALLER 1 de María Grande, con el acompañamiento de la profesora Diana Butvilofsky, y los dibujos serán expuestos en el Museo Casa de Gobierno de Paraná durante la Noche de los Museos.

Al día siguiente, 8 de octubre, 28 participantes del Grupo Edad Dorada de Villa Libertador San Martín disfrutaron de un recorrido turístico por la ciudad y las termas 💧.

La propuesta fue organizada por el área de Acción Social, a cargo de Daniel Leiss, y contó con el acompañamiento de dos estudiantes de turismo del Instituto de Educación Superior República de Entre Ríos.

Ambas jornadas fueron coordinadas por Silvia Podversich, promoviendo el arte y el turismo.