Efemérides: Se inaugura el Cristo Redentor en Brasil el 12 de Octubre de 1931

El 12 de Octubre de 1931, en Río de Janeiro (Brasil), después de aproximadamente cinco años de obras, se inaugura oficialmente, durante el Gobierno Provisorio del General Don Getúlio Dornelles Vargas, el Cristo Redentor.

Esta figura se convertiría en el máximo símbolo de la ciudad, ya que desde una enorme altura sería la referencia indiscutible desde cualquier punto de la ciudad.

El mismo está situado a más de 700 metros sobre el nivel del mar. Tiene una altura total de 38 metros, de los cuales 8 pertenecen a la base, además posee una pasarela que permite ver la urbe carioca completa.

Actualmente es una de las 7 maravillas del mundo construidas por el hombre.

El monumento ha sido visitado por cientos de personas destacadas (desde escritores y científicos hasta presidentes) y ha aparecido en decenas de películas de diferentes países.

