Falleció Jorge Méndez, símbolo imprescindible del cancionero entrerriano

Falleció a los 83 años, el poeta y cantor entrerriano Jorge Méndez, quien una de las máximas referencias del folclore entrerriano. La triste noticia fue confirmada por sus familiares a Elonce. Fue autor de “Canción de Puerto Sánchez”; “El Jornalero”; y “El puentecito de La Picada”.

Falleció a los 83 años, el poeta y cantor entrerriano Jorge Méndez, quien es una de las máximas referencias del folclore entrerriano. La triste noticia fue confirmada por sus familiares a Elonce.

Jorge Méndez, fue autor de canciones que marcaron la identidad entrerriana como “Canción de Puerto Sánchez”; “El Jornalero”; “Yo soy de Paraná; y “El puentecito de La Picada”.

Su obra, reconocida a nivel nacional e internacional, combina una profunda raíz regionalista con un fuerte compromiso con los Derechos Humanos y la defensa del medio ambiente.

Méndez, nacido en Paraná en 1942, es considerado uno de los máximos referentes del cancionero entrerriano. Su legado artístico ha sido interpretado por distintas generaciones de músicos y disfrutado por públicos de todas las edades.

A lo largo de su carrera recibió múltiples premios y distinciones, entre ellos, el reconocimiento del Senado de la Nación por su aporte cultural y social.

Jorge Méndez se inclinó hacia la poesía, el canto y la guitarra desde joven. En 1961, escribió su primera canción, “Canción del jornalero”.

El apogeo del folklore argentino de los años 60 lo llevó a entusiasmarse con los ritmos y rasguidos de su país que lo llevarían más tarde a crear canciones de raíz nativa.