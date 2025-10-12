Operativo para la Peregrinación

➡️OPERATIVO

▪️En el día de ayer se llevó a cabo una reunión informativa promovida por la Cría. de Hasenkamp y las Áreas al cuidado de los peregrinos.

▪️La misma tuvo lugar en la Parroquia Local con Motivo de desarrollarse el próximo 17 y 18 de octubre la Peregrinación de los Pueblos, Hasenkamp – Paraná, bajo el lema “Junto a María, peregrinos de la Esperanza”.

▪️De este encuentro participaron los Superiores de las siguientes Comisarias de Paraná Campaña, Cría María Grande, El Pingo, Cerrito, Hernandarias, Curtiembre, Villa Urquiza, La Picada, Div 911, (Motorizada) y Dirección Prevención Vial (Puesto Aldea Santa María) y Crio Heinze Adrián de Sección Deportiva de Jefatura Departamental Paraná. Agradecemos por su presencia, su vocación tan noble y desafiante que requiere una gran dedicación y compromiso con el servicio a la comunidad, liderando el trabajar en equipo para mantener la seguridad y la protección de los peregrinos.

