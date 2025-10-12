Viale: Charla Taller sobre Manipulación de Alimentos

🍽️ Charla Taller sobre Manipulación de Alimentos

En el marco de las acciones de formación y promoción de buenas prácticas alimentarias, se llevó a cabo una charla taller sobre manipulación de alimentos destinada a estudiantes de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N°9 “Presidente Arturo Illia”.

La actividad estuvo a cargo del Médico Veterinario Nerio Badaracco, junto a la Técnica en Bromatología Lorena Martínez, quienes brindaron herramientas teóricas y prácticas fundamentales para garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos en cada etapa de su elaboración.

🙌 Agradecemos a los docentes y estudiantes por su participación activa y compromiso con el aprendizaje, promoviendo entre todos una alimentación más segura y saludable para nuestra comunidad.