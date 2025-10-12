Rally: SE RELEVARON LOS TRAMOS DE HASENKAMP

SE RELEVARON LOS TRAMOS DE HASENKAM

Con la visita del Presidente del Auto Club de Concepción del Uruguay Osvaldo Barzotti quedo definido el recorrido del Premio Pre Coronación del Rally Entrerriano RUS, que será los días 31 de octubre 1 y 2 de noviembre y otorgará un 50% de puntos extra.

La localidad del Departamento Paraná ya tiene experiencia habiendo compartido fecha con María Grande, pero será la primera vez que le toque ser anfitriona y desde el Municipio decidieron poner todo el esfuerzo para que la carrera sea un éxito.

Junto a Barzotti estuvieron trabajando el Intendente Hernán Kisser, el Director de Producción Juan Carlos Cian y el Piloto Local Lucio Moreira, definiéndose que el Predio de la ex Estación será el epicentro de la carrera, albergando el Parque de Servicios en tanto que la Largada Promocional será en el Corsódromo, ubicado en el mismo predio.

En cuanto a los tramos de velocidad serán cuatro, utilizándose dos trazados el sábado y dos el domingo; para la Primera Etapa serán la Prueba Especial La Garza-Camino Ancho de 22,4km y la Prueba Camino Ancho-Hasenkamp de 14,8km; el domingo los tramos serán Hasenkamp-Ruta 127 de 10,4km y Ruta 127-Ruta 32 de 11,9km para totalizar unos 118km cronometrados.

Las Inscripciones quedarán habilitadas en la web de la categoría el lunes 20 de octubre a las 20hs y se extenderán hasta el jueves 30 de octubre a la misma hora.