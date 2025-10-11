Oct 11

El TC y la venta de entradas para el «Ciudad de Paraná»

 

Ya arrancó la venta online para la fecha 13 del Turismo Carretera en el Autódromo «Ciudad de Paraná», que se disputará los días 1 y 2 de noviembre

 

La Copa de Oros Rio Uruguay Seguros ya transita el último tramo del certamen, que lidera Agustín Canapino, y el fin de semana del 1 y 2 de noviembre se va a disputar la tercera fecha en el autódromo «Ciudad de Paraná».

 

Se espera un gran fin de semana con los ídolos de siempre y la categoría más importante de Sudamérica en un circuito muy fierrero. ¿Te lo vas a perder?.

 

No te quedes afuera y adquirí tus entradas con descuento en: https://ticket-motor.actc.org.ar/public

 

ENTRADAS ONLINE CON DESCUENTO

ENTRADA GENERAL: $45.000

ENTRADA PREFERENCIAL (con acceso a tribuna): $110.000

 

VALORES EN EL AUTÓDROMO:

-ENTRADA GENERAL: $55.000

-ENTRADA PREFERENCIAL (con acceso a tribuna): $130.000

 

ESTACIONAMIENTO:

Pesados: $50.000

Autos: $30.000

Motos: $10.000

 

DATOS ADICIONALES:

-DISCAPACITADOS: presentando certificado (Original) y DNI, acceso completamente bonificado al sector General, así como también el acompañante del discapacitado con limitaciones motrices que así lo requiera (debe estar indicado en el certificado).

 

-NIÑOS: de 0 a 10 años, acceso sin cargo al sector General. A partir de los 11 años, deberá abonar su ticket.

 

-JUBILADOS: acceden al sector general sin cargo jubilados mayores de 70 años presentando el carnet de ANSES.

