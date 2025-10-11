Frigerio participó del acto central por el 113° aniversario de General Galarza

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó este viernes del acto central por el 113° aniversario de la fundación de la ciudad de General Galarza, donde se inauguró una escultura y el Museo Brigadier General Miguel Gerónimo Galarza.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Cultural de la localidad, y fue encabezada también por el intendente Fabián Menescardi, con la presencia de ministros provinciales, legisladores nacionales y provinciales, intendentes de distintas localidades, y autoridades locales.

Durante el acto, también se presentó el libro Brigadier General Miguel Gerónimo Galarza. Contribución a la historia del federalismo de Ramírez a Urquiza, del licenciado Gastón Fleitas Moreyra, una obra que recupera la figura del brigadier desde una perspectiva profundamente entrerriana.

«Estoy orgulloso de acompañarlos en este nuevo aniversario de General Galarza, un pueblo con identidad, historia y una profunda vocación de trabajo. Además, no puedo dejar de destacar lo bien que se ve la ciudad, los felicito», expresó Frigerio, al tomar la palabra.

El gobernador destacó el trabajo conjunto con el gobierno local con quienes dijo «hemos logrado formar un muy buen equipo durante estos 21 meses de gestión compleja. Compartimos valores y un rumbo común para Entre Ríos y, en su caso, para General Galarza».

En ese contexto, Frigerio remarcó la importancia de la ceremonia dado que «hoy no solo celebramos 113 años de historia, sino que también rendimos homenaje a una figura clave del federalismo como el brigadier general Miguel Gerónimo Galarza, un hombre que representa valores como la lealtad, el coraje, la entrega por la patria y la convicción de que el destino de la Nación se construye desde el interior, desde nuestras provincias».

Asimismo, valoró la inauguración del museo, la escultura y la presentación del libro destacando que «estos espacios son una invitación para que las nuevas generaciones se acerquen a nuestra identidad y se sientan parte de ella. No podemos aspirar a un futuro mejor si no somos capaces de valorar lo que fuimos y aprender de quienes nos precedieron».

En este marco, Frigerio reafirmó su compromiso de gobierno, «Trabajamos para ordenar la provincia, usando cada peso del contribuyente con responsabilidad y transparencia, para que los recursos lleguen donde realmente se necesitan. Cada comunidad como esta es esencial para construir una Entre Ríos de pie, orgullosa de su historia y con esperanza en el futuro».

Por su parte, el intendente Fabián Menescardi agradeció la presencia del gobernador y el acompañamiento institucional, y sostuvo que «cada año damos un paso más en favor de los vecinos y destinamos los recursos públicos a lugares que son de todos, para transformarlos en espacios de vida social, de esparcimiento, de encuentros entre amigos y familias».

También destacó el trabajo conjunto con el Archivo General de la Provincia y el Palacio San José, que colaboraron en la investigación histórica para recuperar la figura del brigadier Galarza.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, y continuó con la entrega del decreto de huésped de honor al gobernador. Posteriormente, se realizó el descubrimiento de la escultura y placa conmemorativa, y el tradicional corte de cintas que dejó formalmente inaugurado el museo. El acto concluyó con espectáculos de danzas tradicionales.