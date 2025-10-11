Oct 11

El silobolsa, un «cambio de paradigma» argentino, proyecta su futuro digital con IA y sensores

Esta innovación, que se exporta a más de 50 países, marcó un antes y un después en la forma de almacenar granos en todo el mundo.

 

Su flexibilidad, bajo costo y hermeticidad la convierten en una solución estratégica para el productor y la agroindustria.

 

 

 

Lo que comenzó como una solución urgente para la falta de capacidad en acopios y puertos en Argentina se ha consolidado como una innovación disruptiva que transformó la poscosecha global.

 

El silobolsa, fabricado en polietileno, almacena anualmente entre 50 y 55 millones de toneladas de granos en el país y hoy se exporta a más de 50 naciones.

 

Ricardo Bartosik, investigador del INTA Balcarce, aseguró que esta tecnología marcó «un antes y un después en la forma de almacenar granos en todo el mundo». El silobolsa, con una capacidad de hasta 200 toneladas por unidad, ofrece ventajas logísticas y económicas clave: genera capacidad adicional en los campos, permite segregar granos, mantiene la identidad varietal y reduce costos.

 

Bartosik destacó que el INTA fue un «actor clave en todo el proceso, al sentar las bases tecnológicas para su implementación» y ve un potencial enorme para países con déficits de almacenamiento.

 

La condición hermética del silobolsa restringe el intercambio de gases, manteniendo bajas concentraciones de oxígeno y altos niveles de CO2​, lo que resulta en una protección eficaz de la calidad de los granos. Ensayos con maíz, soja, trigo y girasol demostraron que, si el producto está seco, no se registran pérdidas de calidad durante al menos un año de almacenamiento.

 

El próximo paso: hacia la agricultura digital

El futuro del silobolsa pasa por la incorporación de valor tecnológico. «El próximo paso es incorporar sensores, inteligencia artificial y monitoreo remoto para anticipar problemas y garantizar trazabilidad. El silobolsa no es solo una bolsa: es un sistema que se está proyectando hacia la agricultura digital”, anticipó Bartosik.

 

A pesar de su hermeticidad y flexibilidad, el especialista advirtió sobre la fragilidad del material y reconoció que la humedad es el «peor enemigo de la conservación de granos», por lo que aconsejó ser cuidadoso y realizar constantes monitoreos. El sistema ha impulsado, además, un clúster nacional de empresas que desarrollan maquinaria, insumos y sistemas de monitoreo, con más de 20 años de experiencia.

 

Segundo congreso internacional en Balcarce

 

Todo el conocimiento generado en torno a esta tecnología será el eje del 2º Congreso Internacional de silobolsa que se realizará del 15 al 17 de octubre en Balcarce, Buenos Aires.

 

Bajo el lema «Expandiendo Horizontes: El Futuro del silobolsa en la Agricultura Global», el encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre la experiencia de uso, la maquinaria e innovaciones tecnológicas, la logística, la trazabilidad, y aspectos cruciales como la hermeticidad, atmósferas modificadas y el control de plagas y hongos. Incluirá conferencias, rondas de negocio y un día de campo para conectar saberes y proyectar el futuro de la herramienta. (Informe Litoral)

Deja un comentario

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.