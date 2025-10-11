Día Nacional del Asado: por qué se celebra el 11 de octubre

El origen del festejo todavía no queda claro. Se cree que la iniciativa de convertirlo en una efeméride surgió desde una comunidad en Facebook, que en 2013 planteó una convocatoria para sumar a los argentinos a un homenaje popular a esta comida que uniera a todos los habitantes del país sin importar la región, edad, clase social, ideología política o religión.

Se eligió el 11 de octubre por el clima cálido de primavera, ideal para estar al aire libre.

En cuanto al origen de este tradicional plato argentino habría que remontarse hacia mediados de 1.500, cuando llegaron las primeras vacas al país.

Los historiadores cuentan que en el año 1.556 Juan de Salazar y Espinoza junto con los hermanos Goes trajeron desde Brasil un toro y siete vacas.

Con el paso de los meses las vacas comenzaron a reproducirse y poblar toda la región. Para controlar su número debieron cazarlas, los paisanos cortaban cada res con una lanza.

La carne que se aprovechaba era muy poca porque eran cazadas para aprovechar su cuero, una materia prima muy apreciada.

Por entonces, solo se consumía su lengua y los caracúes. Luego, con el paso del tiempo, se comienza a comer la carne asada. Con un facón se realizaba un hoyo en la tierra de veinte centímetros en donde se realizaba una fogata y se cocía la carne.

El asado se come en todo el mundo

Aunque el asado es uno de los platos más destacados y reconocidos en Argentina, en realidad es un método de cocción que se realiza en la mayoría de los países del mundo. La diferencia entre una región y otra se basa fundamentalmente en la técnica.

En Argentina el asado más popular es el que se prepara en las brasas sobre una parrilla, aunque en el norte del país la técnica más extendida es el “asado a la cruz”, rodeado de un fogón de leña. ( La Voz)