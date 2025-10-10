Nueva jornada de sensibilización en género y violencias en Crespo

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Políticas del Cuidado, realizó junto al área local, una nueva instancia de capacitación en el marco de la Ley Micaela destinada a trabajadores de una estación de servicio de la localidad.

La provincia desde la Dirección de Mujeres, como lo viene haciendo sostenidamente en estos 21 meses de gestión, articula con las áreas locales para llegar de manera real y efectiva a cada rincón con herramientas de prevención y/o sensibilización en torno a la problemática de las violencias hacia las mujeres.

En esta oportunidad desde el área local se articuló para que las profesionales de la Dirección brinden una instancia de diálogo y reflexión en torno a las violencias por motivos de género. La misma se enmarca en lo que establece la Ley Nacional Nº 27.499, con adhesión provincial mediante Ley Nº 10.798.

En la apertura de la actividad brindaron unas palabras de bienvenida Ayelén Acosta, secretaria de Políticas del Cuidado y Joaquina Brondi, directora de Mujeres del Ministerio de Desarrollo Humano, junto a Sonia Goette responsable del Área Mujer de Crespo. Además se contó con la participación de las autoridades y el personal de la empresas.

A la fecha, la Dirección de Mujeres, ha recorrido más de 22 localidades con mas de 35 instancias de capacitaciones llegando a 2500 personas entre adolescentes, adultos y agentes del Estado, de los tres poderes.

Se brindan talleres y capacitaciones con dinámicas específicas para cada público entendiendo que hay mucho por hacer pero con la seguridad de que la prevención, formación y sensibilización es una de las herramientas fundamentales para poder llegar a las personas y modificar hábitos, costumbres y desnaturalizar prácticas históricas y construir juntos una provincia libre de violencias.