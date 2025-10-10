Oct 10

Diamante 2026: Jorge Rojas es la primera figura confirmada del Festival Nacional de Jineteada y Folclore

 

El Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante ya tiene a su primera gran figura confirmada para su edición 2026.

Se trata de Jorge Rojas, quien regresará al escenario del Campo Martín Fierro para el evento que se llevará a cabo del 8 al 12 de enero.

El artista es uno de los primeros nombres anunciados para la 54ª edición del tradicional festival entrerriano. Su participación no es una novedad, ya que Rojas ha sido una figura estelar y aclamada en ediciones anteriores, como en los años 2013 y 2022.

 

La organización también confirmó que el festival de Diamante 2026 tendrá una amplia cobertura, siendo transmitido por canales de televisión y plataformas online, según la información difundida por la plataforma Festivalear.

 

Aunque la información completa sobre la grilla de artistas y la fecha de venta de entradas se publicará a medida que se acerque el evento, la confirmación de Jorge Rojas genera gran expectativa entre los seguidores del folclore.(Informe Litoral con información de Diamante FM)

