Orden en las cuentas públicas y eficiencia en el gasto siguen siendo las premisas de la gestión

En la reunión semanal de gabinete del gobierno provincial, la continuidad de estas ideas centrales de acción dominaron el espacio de trabajo de este jueves, en Paraná, encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y con la intervención de sus ministros y secretarios.

El encuentro se produjo en el Salón de los Gobernadores y tuvo la particularidad de sumar al senador provincial Rafael Cavagna, quien asistió en representación de la vicegobernadora y presidenta de la Honorable Cámara de Senadores (HCS), Alicia Aluani.

Tras la conclusión, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, comentó que el ejercicio incluyó el habitual «relevamiento de la marcha de todas las acciones en cada ministerio y secretaría» y que el gobernador «dio una devolución de ese seguimiento». «Así se van produciendo ajustes y la puesta en común genera esta sinergia tan necesaria en la gestión», destacó.

El vocero agregó que Frigerio expuso las inquietudes «que recibe a través de sus cuentas en redes sociales y de las visitas en el territorio de la provincia», del mismo modo que brindó «su mirada sobre cómo llegan las acciones del gobierno a los distintos rincones de Entre Ríos».

En cuanto a la dinámica de intercambio del gobernador con sus funcionarios sobre las necesidades de cada área, Boleas remarcó: «Los ejes fueron el seguimiento de la cuestión presupuestaria, la necesidad de optimizar los recursos y de eficientizar el gasto». Respecto de esto, las instrucciones para cada esfera del Estado entrerriano fueron de «continuar trabajando con énfasis y responsabilidad en el ordenamiento de las cuentas públicas y de obtener el máximo provecho de los recursos invertidos», refirió finalmente el titular de la cartera de Hacienda y Finanzas