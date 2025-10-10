Las distribuidoras de energía de la Región Centro participaron de un encuentro en Paraná

Las principales distribuidoras de energía eléctrica de la Región Centro —Enersa (Entre Ríos), EPE (Santa Fe) y EPEC (Córdoba)— participaron de un encuentro clave en la ciudad de Paraná, que también contó con la presencia de la Secretaría de Energía de Entre Ríos. La jornada se desarrolló en el Mirador TEC, con Enersa como anfitriona, y tuvo como eje central el fortalecimiento del trabajo conjunto ante los desafíos actuales y futuros del sector eléctrico.

La apertura estuvo a cargo del presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, quien dio la bienvenida a las autoridades presentes y destacó la importancia de generar espacios de articulación regional. Luego, las distribuidoras llevaron adelante una jornada de trabajo en comisión, donde abordaron temas estratégicos para la planificación y coordinación energética entre las provincias.

Durante el encuentro analizaron los lineamientos para la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y su adaptación progresiva, así como el impacto del Decreto 450/2025. También trataron obras de infraestructura de alcance regional, el régimen de créditos pagadores del MEM y el plan de contingencias para el verano 2025/26. La discusión incluyó además las perspectivas a corto plazo en materia tarifaria, desafíos de recursos humanos en el sector y el avance de proyectos vinculados a energías renovables y medidores inteligentes.

Al cierre de la jornada, compartieron conclusiones que les permitieron identificar puntos de consenso y trazar una hoja de ruta conjunta para seguir impulsando un sistema eléctrico más sólido, eficiente y coordinado en la Región Centro.

Participaron del encuentro la secretaria de Energía de Entre Ríos, Noelia Zapata; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el gerente general de Enersa, Jorge Tarchini; el presidente de EPEC, Claudio Puértolas; y la presidenta de EPE, Anahí Rodríguez. El evento concluyó con un almuerzo institucional que reafirmó el compromiso compartido entre las tres distribuidoras públicas