COOPAR participó en la «EXPO VICTORIA 2025»

Los días 3, 4 y 5 de octubre se desarrolló una nueva edición de la Expo Victoria, en el predio de la Sociedad Rural de esa localidad. En esta oportunidad, la Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. (COOPAR) participó con su stand institucional, que registró una destacada presencia de visitantes.

La propuesta fue organizada por Rodolfo Rodríguez, encargado de la Sucursal Victoria, y contó con la visita de productores, asociados y público en general, quienes se

acercaron para conocer los servicios y actividades que la cooperativa ofrece en la región.

Durante las tres jornadas, el stand de COOPAR fue escenario de múltiples intercambios con productores y representantes del sector agropecuario. Además, se brindaron entrevistas para distintos medios de comunicación radiales y televisivos, en las que participaron Gonzalo Salgado, presidente del Consejo de Administración, y el propio Rodolfo Rodríguez, quienes destacaron el valor de la presencia cooperativa en espacios de encuentro y promoción del desarrollo regional.

En relación con la experiencia, Rodríguez expresó:

“Otro año más de la cooperativa acompañando a la Sociedad Rural. Este año fue bastante concurrida, aunque la tormenta del domingo complicó un poco la jornada. El sábado hubo muchísima gente y un excelente clima. El stand de Vialidad mostró nuevas maquinarias y proyectos”.

Asimismo, agradeció el compromiso del personal de la sucursal:

“La tormenta nos tiró el stand al piso y el domingo de mañana temprano tuvimos que armarlo nuevamente. Agradecemos a los empleados de la sucursal porque estuvimos el viernes armando todo y el domingo tuvimos que rearmar”.

El balance final fue altamente positivo, reafirmando el compromiso de COOPAR con la participación activa en los principales eventos productivos de la provincia de Entre Ríos.