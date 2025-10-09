Puesta en valor del Archivo Histórico del Atlético Echagüe Club

En la tarde de este miércoles, en el Atlético Echagüe Club, se llevó adelante la presentación del proyecto de puesta en valor del Archivo Histórico de la institución, una iniciativa que busca preservar y fortalecer la memoria de uno de los clubes más representativos de la ciudad de Paraná.

La jornada se enmarca en un trabajo de colaboración interinstitucional orientado a la valorización y preservación del patrimonio documental del club. El proyecto articula el esfuerzo conjunto entre el Instituto de Estudios Sociales (INES – CONICET/UNER), el propio Atlético Echagüe Club y la Escuela N°50 “República de Entre Ríos”, promoviendo un valioso vínculo entre la comunidad educativa, la investigación académica y la historia deportiva local.

“Aquel 1ro. de febrero de 1932, esos jóvenes visionarios que se reunieron en el Bar El Globo para dar el primer paso en la historia de esta querida institución, tal vez no dimensionaron lo que estaban gestando. Hoy a 93 años del inicio de aquel sueño, podemos decir que el camino fue el correcto, que el esfuerzo de tantos años se va plasmando en un presente de desarrollo, de crecimiento, de encuentros y amistades, de construcción humana, colectiva y solidaria, de abrazos deportivos que cimientan día a día un futuro de fraterna grandeza”, expresó el presidente del AEC, Gustavo Piérola.

En ese marco, el dirigente continuó: “Las instituciones como la nuestra se alimentan de ese esfuerzo profundo y cotidiano, de esa solidaridad voluntariosa y generosa de miles de mujeres y hombres que han sabido entregarse a este proyecto llamado Atlético Echague Club. Es preciso y necesario entonces, valorar lo hecho para motivar lo que continúa, hacer visible el camino recorrido para que los aciertos y errores del pasado sirvan para construir sanamente el futuro que es de todos y todas. Las generaciones que van surgiendo y que se fortalecen humanamente con toda la energía que vibra a diario en el seno de estas paredes, se merecen y deben saber del enorme sacrificio que ha llevado a que podamos disfrutar hoy lo logrado y se motiven para continuar ese legado”.

Durante el encuentro se presentaron los objetivos, etapas y metodología del proyecto, que contempla el relevamiento, clasificación, conservación y digitalización de documentos históricos, fotografías y materiales gráficos que reflejan la extensa y rica trayectoria del club.

Además, se desarrolló el taller “Del documento a la memoria: organizar para preservar la historia del club”, a cargo del archivista Dr. Federico Brugaletta y del Mg. Mariano Adorni, quienes brindaron herramientas para comprender la importancia de la organización y resguardo del material histórico.

El propósito de esta iniciativa es recuperar y poner en valor la memoria institucional del Echagüe, reconociendo su rol clave en la vida social, cultural y deportiva de Paraná, y sentando las bases para la creación de un futuro Centro de Documentación Histórica, que permitirá conservar y difundir este valioso patrimonio.