ARANGUREN: OBRAS EN EL BARRIO SUR, CEMENTERIO MUNICIPAL Y NUEVAS INVERSIONES 

El Presidente Municipal de Aranguren, Luis Horacio Siebenlist, brindó detalles sobre los trabajos de infraestructura que se están ejecutando en distintos sectores de la localidad, destacando que todas las obras se realizan con recursos genuinos del municipio.

En diálogo con Radio Popular Aranguren (96.5 FM Municipal), Siebenlist señaló que la actual gestión mantiene una línea de trabajo basada en la administración responsable y equilibrada de los fondos públicos.

“Podemos llevar a cabo pequeñas y medianas obras, todo con recursos genuinos del municipio. Es una satisfacción que me da junto al equipo de trabajo, porque todo se está haciendo con fondos municipales. Siempre hemos tenido esa impronta de manejar los recursos con criterio y cuidado, tratando de mantener un equilibrio fiscal”, expresó.

Avances en el Barrio Sur

El intendente informó que avanzan las tareas de cordón cuneta en el Barrio Sur, cumpliendo con la planificación establecida para este año.

“Ya prácticamente se terminó la obra sobre calle Independencia y ahora estamos en la última etapa sobre calle Corrientes, donde se ejecutan alrededor de 400 metros”, detalló.

Asimismo, anticipó que el municipio proyecta continuar los trabajos en otros barrios:

“Queremos ser equitativos con los vecinos y llevar también estas obras a otras zonas que están un poco más atrasadas”.

Cementerio Municipal

Siebenlist también anunció el inicio de una nueva batería de nichos en el Cementerio Municipal, con una inversión importante realizada íntegramente con fondos locales.

“Se está ejecutando la primera etapa de fundación para la ubicación de ochenta nichos. El cementerio está bastante ordenado; los familiares que van a visitar a sus seres queridos pueden encontrarse con un lugar armonioso. Agradezco a los empleados por el trabajo que realizan y los felicito por su dedicación”, manifestó.

Nuevas inversiones

Por otra parte, el mandatario informó que el municipio concretó recientemente la compra de materiales para continuar obras de infraestructura.

“El viernes hicimos la apertura de un concurso de precios por un monto aproximado de 17 millones de pesos para adquirir hormigón, hierro y mallas, destinados a trabajos de cordón cuneta y veredas en otro sector del pueblo. Ya comenzamos con la descarga de materiales en el galpón para seguir avanzando”, explicó.

Finalmente, Siebenlist subrayó que estas acciones forman parte de un plan sostenido de desarrollo urbano, orientado a mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer la infraestructura local.