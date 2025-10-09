Oct 09

Presentación del Pre Cosquín en Viale

La actividad contó con la presencia del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, quien destacó que «Cosquín es un evento federal que fomenta la participación y la accesibilidad a artistas de distintas provincias. Al igual que con otras localidades, acompañamos con entusiasmo al Municipio de Viale y nos sentimos muy felices de que puedan organizar un certamen tan significativo».

 

A la presentación también asistieron autoridades municipales de Viale, entre ellas, el intendente Carlos Weiss; la viceintendenta Alejandrina Bruno; la subsecretaria de Cultura y Educación, Florencia Landra; y el delegado del Pre Cosquín sede Viale, Leandro López.

 

Programación

 

El certamen se desarrollará con entrada libre y gratuita, en el Salón Cultural Julia del Carril del Paseo Ferroviario. La jornada del sábado estará dedicada a la música, mientras que el domingo se llevará a cabo la competencia de danza. Durante ambos días se anunciarán los ganadores de las diferentes categorías del certamen. Habrá patio gastronómico y feria de artesanos y emprendedores.

Deja un comentario

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.