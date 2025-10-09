La tradicional celebración, que combina gastronomía típica, destrezas rurales y música popular, se realizará el próximo sábado 11 en el polideportivo municipal de Cerrito. Fue presentada en la capital entrerriana bajo la modalidad showroom, en el marco del calendario de fiestas populares de Entre Ríos.

Cerrito presentó en Paraná la 10° Fiesta del Chancho con Pelo y Juegos Camperos

La 10° edición de la Fiesta del Chancho con Pelo y Torneo Regional de Juegos Camperos de Cerrito fue presentada en Paraná como parte del ciclo de promoción que la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, impulsa para visibilizar los eventos populares de toda la provincia. La propuesta, que se desarrollará el próximo fin de semana en el complejo polideportivo municipal, es una de las celebraciones más representativas del calendario de eventos de Paraná campaña, destacada por su identidad rural y su fuerte arraigo comunitario.

«Esta fiesta nació con el propósito de rescatar una antigua forma de asar el cerdo, traída por los inmigrantes italianos, y de mantener viva la costumbre de los juegos camperos, que reflejan el espíritu del campo y las raíces de Cerrito. Cada año, más de veinte cerdos se asan en el predio, en una verdadera muestra de gastronomía típica, donde instituciones locales ofrecen distintas preparaciones, entre ellas el clásico `chanchipán¿», describió el intendente Ulises Tomassi. Y agradeció «el acompañamiento de Cultura y Turismo del Gobierno de Entre Ríos».

La presentación fue acompañada por el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, quien valoró «el rescate de las costumbres inmigrantes y las destrezas criollas», y resaltó: «Tenemos expectativas de una muy buena concurrencia a esta fiesta que marca una tradición en Cerrito. Nuestra función es acompañar, difundir, promocionar estos encuentros que fortalecen la identidad entrerriana.

Por su parte, la responsable del área de Cultura y Turismo de Cerrito, Malena Aguilar, señaló que para la comunidad «ha sido un desafío muy grande iniciar esta fiesta y poder sostenerla durante tantos años». «Agradecemos a las instituciones que acompañan y a todos los vecinos y vecinas que colaboran en la organización y el desarrollo de esta celebración que ya forma parte de nuestra identidad», completó.

El programa se iniciará el sábado a las 15 con un desfile de agrupaciones tradicionalistas por las calles de la localidad, seguido por las competencias camperas, espectáculos artísticos, academias de danza y la elección de la Paisana de la Fiesta en el polideportivo municipal. Será, una vez más, una jornada de encuentro, tradición y cultura popular, pensada para disfrutar en familia.

Con esta presentación, Cerrito se suma a las localidades que promueven sus eventos en la capital provincial, a través de la modalidad showroom, en un trabajo conjunto que busca fortalecer el calendario turístico y cultural de Entre Ríos durante todo el año.