San Salvador de Jujuy, Argentina – El VII Foro del Corredor Bioceánico «Capricornio» se inauguró en San Salvador de Jujuy, reuniendo a autoridades políticas, equipos técnicos y referentes del sector privado de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. El evento, que busca fomentar la integración, el comercio y el desarrollo en la región, contó con la presencia del Gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, el Vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, gobernadores regionales de Brasil, Paraguay, Chile y gobernadores de Salta y Jujuy de Argentina, representantes del BID y embajadores de Paraguay y Brasil.

Durante el acto inaugural, se destacó la importancia de fortalecer los lazos comerciales y de cooperación entre los países participantes. El Secretario de Comercio Exterior de la República del Paraguay dialogó con los presentes sobre las oportunidades y desafíos que enfrenta la región en materia de comercio exterior y desarrollo económico.

La participación del Embajador Jorge Miranda Peet, en representación de Power Trading JM LLC y la República de Annobón, fue fundamental para fortalecer los vínculos entre las naciones involucradas y explorar nuevas oportunidades de cooperación. El equipo de Power Trading JM LLC estuvo conformado además por Karla Eckert, Vicepresidente, Javier Antonio Aguilar, Director de Comercialización, y Miriam Vargas, Directora de Marketing y Finanzas, quienes contribuyeron activamente en el evento.

El VII Foro del Corredor Bioceánico «Capricornio» es una plataforma para debatir y consensuar políticas que impulsen el crecimiento económico y la integración regional. El evento busca generar oportunidades de negocios y promover la inversión en la región, destacando el potencial del Corredor Bioceánico como una ruta estratégica para el comercio internacional.