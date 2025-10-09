Oct 09

Power Trading JM LLC destaca en el VII Foro del Corredor Bioceánico “Capricornio” con la participación especial del Embajador de la República de Annobón, Jorge Miranda Peet

San Salvador de Jujuy, Argentina – El VII Foro del Corredor Bioceánico «Capricornio» se inauguró en San Salvador de Jujuy, reuniendo a autoridades políticas, equipos técnicos y referentes del sector privado de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. El evento, que busca fomentar la integración, el comercio y el desarrollo en la región, contó con la presencia del Gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, el Vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, gobernadores regionales de Brasil, Paraguay, Chile y gobernadores de Salta y Jujuy de Argentina, representantes del BID y embajadores de Paraguay y Brasil.

Durante el acto inaugural, se destacó la importancia de fortalecer los lazos comerciales y de cooperación entre los países participantes. El Secretario de Comercio Exterior de la República del Paraguay dialogó con los presentes sobre las oportunidades y desafíos que enfrenta la región en materia de comercio exterior y desarrollo económico.

La participación del Embajador Jorge Miranda Peet, en representación de Power Trading JM LLC y la República de Annobón, fue fundamental para fortalecer los vínculos entre las naciones involucradas y explorar nuevas oportunidades de cooperación. El equipo de Power Trading JM LLC estuvo conformado además por Karla Eckert, Vicepresidente, Javier Antonio Aguilar, Director de Comercialización, y Miriam Vargas, Directora de Marketing y Finanzas, quienes contribuyeron activamente en el evento.

El VII Foro del Corredor Bioceánico «Capricornio» es una plataforma para debatir y consensuar políticas que impulsen el crecimiento económico y la integración regional. El evento busca generar oportunidades de negocios y promover la inversión en la región, destacando el potencial del Corredor Bioceánico como una ruta estratégica para el comercio internacional.

