Paraná: Puesta en valor del Archivo Histórico del Atlético Echagüe Club 

Este miércoles 8 a las 16.30, en el Atlético Echagüe Club, se dará inicio a las actividades correspondientes a la puesta en valor de su Archivo Histórico, un proyecto que busca preservar y fortalecer la memoria institucional de una de las entidades deportivas más emblemáticas de la ciudad.

La jornada se enmarca en un proyecto de colaboración interinstitucional orientado a la valorización y preservación del patrimonio documental del club. La iniciativa articula el trabajo conjunto entre el Instituto de Estudios Sociales (INES – CONICET/UNER), el propio Atlético Echagüe Club y la Escuela N°50 “República de Entre Ríos”, promoviendo el vínculo entre la comunidad educativa, la investigación académica y la historia deportiva local.

Durante el encuentro se presentarán los objetivos, etapas y metodología del proyecto, que incluye el relevamiento, clasificación, conservación y digitalización de documentos históricos, fotografías y materiales gráficos vinculados a la trayectoria del club.

En ese marco, se realizará un Taller denominado «Del documento a la memoria: organizar para preservar la historia del club». El mismo estará a cargo del archivista, Dr. Federico Brugaletta y el Mg. Mariano Adorni .

El propósito es recuperar y poner en valor la memoria institucional, reconociendo la importancia del Echagüe en la vida social, cultural y deportiva de Paraná, y sentando las bases para un futuro Centro de Documentación Histórica que permita conservar y difundir este valioso patrimonio. NG Digital