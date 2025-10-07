🌽 *WEBINAR: CHICHARRITA DEL MAÍZ* 🌽
📅 *Jueves 9/10 – 8:00 h*
▶️ En vivo por el canal de YouTube de INTA Reconquista
Link 👉 https://bit.ly/webinarchicharrita
*TEMARIO*
✅ ¿Cómo identificar la chicharrita del maíz y no morir en el intento?
_Dra. Guillermina Socías_
✅️Actualidad de la chicharrita del maíz en la región noroeste y noreste de Argentina.
_Ing. Macarena Casuso_
✅Actualidad de la chicharrita del maíz en la región litoral, centro norte y centro sur de Argentina. Estrategias para el manejo del insecto vector.
_Lic. Federico Massoni_
✅Espacio para intercambios