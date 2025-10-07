📢 Jornada de Castración en María Grande 🐶🐱
El Municipio de María Grande y la Asociación Civil Hogar Ternura invitan a una nueva jornada de castración para perros y gatos, machos y hembras.
La castración es fundamental para la salud de las mascotas y el control responsable de la reproducción, evitando abandonos y enfermedades.
📅 Sábado 18 de Octubre
🕢 Desde las 7:30 hs (se otorgarán turnos)
📍 Anfiteatro Municipal
📲 Solicitá turno al 343 516-6239
📌 Requisitos importantes:
◾ Animales desde 3 meses de edad.
◾ 6 horas de ayuno (agua y comida).
◾ Las hembras pueden castrarse en celo.
◾ Perros con correa – Gatos en bolso o mochila.
◾ Llevar sábana/manta para abrigar al retirarse.
◾ Máximo 2 personas por animal (deben esperar en el lugar).
¡Cuidemos juntos a nuestras mascotas! 🧡