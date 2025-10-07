📢 Jornada de Castración en María Grande 🐶🐱

El Municipio de María Grande y la Asociación Civil Hogar Ternura invitan a una nueva jornada de castración para perros y gatos, machos y hembras.

La castración es fundamental para la salud de las mascotas y el control responsable de la reproducción, evitando abandonos y enfermedades.

📅 Sábado 18 de Octubre

🕢 Desde las 7:30 hs (se otorgarán turnos)

📍 Anfiteatro Municipal

📲 Solicitá turno al 343 516-6239

📌 Requisitos importantes:

◾ Animales desde 3 meses de edad.

◾ 6 horas de ayuno (agua y comida).

◾ Las hembras pueden castrarse en celo.

◾ Perros con correa – Gatos en bolso o mochila.

◾ Llevar sábana/manta para abrigar al retirarse.

◾ Máximo 2 personas por animal (deben esperar en el lugar).

¡Cuidemos juntos a nuestras mascotas! 🧡