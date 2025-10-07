Cerrito: Campaña de Castración de Mascotas

Campaña de Castración de Mascotas 🐶🐱
La Municipalidad de Cerrito, en el marco de su política pública de bienestar animal, ha programado un nuevo operativo de castración para perros y gatos, machos y hembras, a partir de los 3 meses de edad.
📅 Fecha: Miércoles 15 de octubre
⏰ Hora: A partir de las 8:30 hs
📍 Lugar: Polideportivo Municipal Marcelo “Tica” Borghello.
🔸 Entrega de turnos: A partir del día martes 7 de octubre. Únicamente por mensaje de whatsapp al 3434723992 de lunes a viernes de 7 a 13 horas.