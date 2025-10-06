Hernández: Festejo del Día de las Personas Mayores 

Con gran éxito se llevó a cabo el festejo por el Día de las Personas Mayores en el Polideportivo Municipal, organizado por las Áreas de Adultos Mayores, Cultura y Producción y Trabajo.

👟 Durante la jornada se realizaron diversas actividades deportivas y recreativas junto a adultos de XX de Septiembre, Nogoyá, Betbeder, Aranguren y Hernández, compartiendo momentos de alegría y compañerismo.

💃 Majo Vanegas hizo mover a todos con su clase de zumba, y el Grupo Refugio cerró el encuentro con un show musical lleno de ritmo y emoción.

🎁 También hubo sorteos, muchas risas, anécdotas y la calidez de una verdadera fiesta compartida.

💛 ¡Gracias a todos los que formaron parte de esta hermosa jornada!

