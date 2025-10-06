Oct 06

Puerto Curtiembre: Festejos por un nuevo aniversario

 

Vivimos con mucha alegría y emoción los festejos por los 155 años de nuestro pueblo.

Queremos agradecer a todos y cada uno de los que se hicieron partícipes de esta hermosa jornada: emprendedores, instituciones, pilcheros, agrupaciones, artistas y público en general.

Seguramente que tuvimos fallas pero trabajamos para mejorar año a año y brindarles lo mejor a todos!

Vaya nuestro agradecimiento a LOS HERMANOS GOTTE, LOS DEL SOLAR, LA FORTINERA, ALTO VOLTAJE,ZELENIUM, HERNAN MONZON y especialmente al grupo JUNTOS POR EL CHAMAMÉ el cual está conformado por un hijo de Curtiembre José Gómez (Negui) quien homenajeó a nuestro pueblo con un tema de su autoría y nos hizo revivir muchísimos recuerdos y emociones.

Les dejamos fotos para revivan y disfruten de la hermosa noche que vivimos junto al PARANÁ…

