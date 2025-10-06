Agradecimiento de la presidenta comunal de Pto. Curtiembre

La presidente Comunal Mariana Sánchez, quiere hacer público su agradecimiento y reconocimiento al equipo de trabajo que conforma esta gestión, desde la parte administrativa hasta el último empleado que hace su trabajo en la calle por hacer posible el acondicionamiento del edificio comunal y todo el predio de la costa donde disfrutamos de los festejos por los 155 años de creación de nuestro pueblo. Trabajaron días enteros para dejar todo en condiciones y hasta doble jornada para que todos podamos disfrutar de la naturaleza y de la limpieza.

Siempre serán la parte visible de nuestra gestión y eso se valora muchísimo.

Nuevamente muchas gracias por ser parte de este gran equipo y trabajar codo a codo por un Puerto Curtiembre mejor para todos!!!

Atte: MARIANA SÁNC

HEZ