DUELO INSTITUCIONAL CLUB ATLÉTICO M. GRANDE

Con profundo pesar, la Comisión Directiva del CAMG informa el fallecimiento del Sr. José Mario Schaab. Ex Presidente de esta institución.

Por tal motivo se ha declarado Duelo Institucional.

Acompañamos a la familia Schaab en el dolor y deseamos pronta resignación.

“El Negrito” fue presidente del club en tres oportunidades y un gran colaborador para todas las disciplinas deportivas del CAMG.

En 2021 fue declarado Socio Honorario del CAMG.

Sus restos son velados en la Sala de calle Urquiza 875 y serán inhumados este lunes a las 11.30 hs. En el cementerio local.