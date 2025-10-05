Cambio en el ingreso a Paraná de la Peregrinación de los Pueblos

Bajo el lema “Junto a María, Peregrinos de la Esperanza”, se realizará la 43ª edición de la Peregrinación de los Pueblos entre Hasenkamp y el Santuario La Loma en Paraná. El párroco Daniel Ponce, dio detalles de la organización y las expectativas.

PEREGRINACION

Los días 17 y 18 de octubre se llevará a cabo la 43ª Peregrinación de los Pueblos, la tradicional caminata de fe que une la ermita de Hasenkamp con el Santuario La Loma de Paraná, recorriendo 90 kilómetros. Este año, el lema será: “Junto a María, Peregrinos de la Esperanza”, en sintonía con el Año Jubilar convocado por el Papa Francisco y con motivo de los 50 años de la bendición del Santuario de La Loma, celebrada el 31 de mayo de 1975.

El cura párroco Daniel Ponce destacó la importancia de la convocatoria: “Tenemos muchas expectativas de ponernos en camino desde la ermita de Hasenkamp hacia el Santuario La Loma en Paraná, en este tiempo de jubileo”.

El sacerdote informó que la organización cuenta con la colaboración de Municipios, Policía de Entre Ríos, Bomberos y profesionales de la salud, aunque advirtió que “están faltando ambulancias para la asistencia durante el trayecto”.

Entre los servicios dispuestos, detalló:

-Camión ropero móvil para trasladar mochilas.

-Aguateros y puestos sanitarios en cada parada de descanso, que se realizan cada dos horas.

-Desayuno el sábado por la mañana y una cantina móvil durante el trayecto.

-Servidores y colectores móviles para ayudar a quienes se sientan cansados o necesiten asistencia médica.

“Es una aventura transitar tantos kilómetros caminando”, expresó Ponce, al tiempo que recordó que cada peregrino lo hace por distintos motivos: “Algunos agradecen las gracias recibidas, otros piden por la familia, la salud, el trabajo, o acompañan a un ser querido para que no camine solo”.

Participación y cambios en el recorrido

Según el párroco, en la edición pasada “salieron 20 mil personas desde Hasenkamp y al llegar a Paraná ya eran 45 mil peregrinos, porque se suman en Cerrito, El Palenque y desde Sauce Montrull en adelante”.

Este año habrá una modificación en el ingreso a Paraná debido a obras en la zona del Parque Industrial. “La peregrinación no pasará por Miguel David a esa altura; en su lugar, se ingresará por avenida Almafuerte, Caputto y se retomará por Miguel David”, explicó.

La 43ª edición se espera con gran entusiasmo, en un contexto especial de aniversarios y con la certeza de que miles de entrerrianos volverán a renovar su fe en el camino hacia La Loma. (Fuente: Elonce)