Origen de María Grande (4 de Octubre de 1904).

María Grande, en el Departamento Paraná (Entre Ríos), se levantó en tierras que pertenecieron a la Señora Doña María Garay, “una de las hijas del General Don Juan de Garay, fundador de Santa Fe en 1573”. Pero fue la llegada del Ferrocarril (con el tren “Punta de Hierro”), el 4 de Octubre de 1904, el que dio origen al caserío alrededor de la estación “que se denominó Estación María Grande”. Ese mismo año, durante la Gobernación de Entre Ríos del Doctor Don Enrique Carbó, se dictó una Ley autorizando la construcción de una línea férrea “que se extendería desde Diamante hasta Curuzú Cuatía (Corrientes)”. Uno de los ramales “pasaría por Gobernador Racedo (Colonia Cerrito) y tendría su terminación en Hasenkamp” y el otro “seguiría por el este, llegando a la actual María Grande”. Finalmente, “éste proyecto se frustró”. Fue entonces que el Gobernador, Doctor Don Carbó, “tomó la decisión de construir las líneas, con recursos provinciales, disponiendo su ejecución mediante la Ley Nº 1971 de 1905”. Este último año, las firmas Stagnaro y Solari, provenientes de Cerrito, “instalaron un centro cerealero y construyeron el primer galpón grande, en dicho lugar”.

Como se expresó anteriormente, al conocerse la posibilidad de la instalación del Ferrocarril, en 1904, comenzaron a localizarse familias de italianos junto a su comercio en la zona. En ese mismo año, se designó al Señor Don José Tabares “Comisario del Distrito María Grande Primera”. Cuatro años más tarde, se nombró Comisario “para atender la Villa de esa Estación”.

De Archivo de Entre Ríos. Publicó en Facebook el profesor Damián Reggiardo Castro