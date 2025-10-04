Javier Milei estará hoy en Paraná en el marco de su “recorrida federal” en plena campaña camino a las elecciones del domingo 26.

El Presidente realizará una caminata en el Parque Urquiza y lo acompañará el gobernador Rogelio Frigerio, con quien selló un acuerdo electoral: Alianza La Libertad Avanza.

La idea es mostrar al Presidente en contacto con la gente. “Volver a la esencia”, resumió un funcionario provincial ante la consulta de Página Política.

La actividad contará con presencia gubernamental. Se convocó a integrantes de diferentes áreas, según una invitación que giró en las últimas horas.

En Casa de Gobierno tomaron nota sobre la seguridad ante cualquier episodio que pueda empañar la jornada. El Presidente no la pasó bien en Ushuaia, donde fue increpado por ciudadanos.

El encuentro con el Gobernador será en Laurencena y Acuerdo San Nicolas, sobre la costanera, a las 18.

Además de funcionarios e integrantes del oficialismo provincial, estarán obviamente, los candidatos a senadores Joaquín Benegas Lynch, Romina Almeida; y para la Cámara de Diputados, Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider.

No obstante, no está cerrada la actividad, ya que no se tiene precisión sobre la agenda de Milei.

La última vez que vino el jefe de Estado a Paraná fue cuando estaba en campaña, en 2023. Fue para acompañar a Sebastián Etchevehere, el candidato a gobernador, hoy lejos del calor libertario. En aquella ocasión la actividad fue una caminata por la Peatonal.