Ruben Ferreyra apareció con vida. El comisario Guillermo González brindó detalles de lo acontecido

A las 20.52 de este viernes, desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se informó que el señor Rubén Alberto Ferreyra quien estaba siendo buscado, se presentó esta tarde ante las autoridades en la Comisaria Segunda de la Policía de Paraná. El comisario Guillermo González brindó detalles de lo acontecido, informó Cuestión Entrerriana.

Precisamente, conocida su desaparición el 1° de octubre a través de una comunicación formal del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, inicialmente intervino la aludida Comisaría, que llevó adelante entrevistas con familiares y allegados de Ferreyra.

Cuando en el seno de la sociedad paranaense se viralizaba la solicitud de cooperación, Rubén Ferreyra, empleado de planta del CGE, actualmente adscripto al ámbito del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios del Gobierno de Entre Ríos para cumplir funciones en la División de Mesa de Entradas, de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable, y empresario ligado al turismo, se hizo presente este viernes en la Comisaría de calle Gualeguaychú 280 de la Capital entrerriana.

Desde esta Dependencia, hace instantes dialogó con Cuestión Entrerriana el comisario Guillermo González quien confirmó que: “Ferreyra se presentó espontáneamente en la tarde de hoy. Lo hizo, inicialmente, sin compañía de familiares o amigos ni asesor letrado, e informó que tras haber abandonado su domicilio el 30 de septiembre, se dirigió al Cementerio de San Benito”.

“En ese contexto, reveló que allí visitó la tumba de sus padres y a raíz de un proceso de abatimiento anímico y zozobra por una coyuntura personal, optó por pernoctar en un paraje junto a la imagen de la Virgen del Rosario ubicada a la vera de la Ruta Nacional 12, en el acceso Paraná – San Benito. Refirió que estaba preocupado por el impacto que produjo la noticia de su desaparición y por cuestiones vinculadas a su rol empresarial”, añadió.

Por último, el comisario González confirmó que se dio aviso a la Fiscalía con competencia, levantándose el pedido de localización, en tanto que el Sr. Ferreyra fue retirado de la dependencia por sus familiares.