Liga Regional de Tchoukball: Federal recibe la 3° fecha del Torneo Clausura

Este domingo tendrá continuidad la novena edición de la Liga Regional de Tchoukball, organizada por la Federación de Tchoukball Entrerriano (FTBE), con la disputa de la tercera fecha del Torneo Clausura 2025 en la localidad de Federal.

La jornada se llevará adelante en el Club Ferrocarril del Estado y tendrá una intensa programación de nueve partidos, a disputarse en ambas ramas. Serán parte los equipos de las jurisdicciones de Chajarí, Concordia, Federal y Mocoretá, en las categorías Mayores Masculino y Femenino.

Todos los encuentros se desarrollarán desde las 8:30 hasta aproximadamente las 19:00 horas. Se invita a todos aquellos amantes del deporte y asistentes a ser parte una gran jornada de disfrute, con cantina disponible y grandes encuentros del “Deporte de la Paz”.

Por otra parte, desde la organización de Ferro de Federal se confirmó que habrá transmisión en vivo de los partidos a través de YouTube; se espera que el público pueda disfrutar tanto en la sede como desde la comodidad de sus hogares, apoyando a sus equipos._

*PARTIDOS – 3° Fecha Torneo Clausura*_

8.30 hs: Ferro (Federal) – Vélez (Chajarí) “B” | Masculino

9:40 hs: Ferro (Federal) – Vélez (Chajarí) | Femenino

10:50 hs: La Perla (Mocoretá) – Esc. Municipal (Cdia) | Femenino

12:00 hs: Esc. Municipal (Cdia) – La Perla (Mocoretá) | Masculino

13:10 hs: Vélez (Chajarí) “A” – Vélez (Chajarí) “B” | Masculino14:20 hs: La Perla (Mocoretá) – Vélez (Chajarí) | Femenino

15:30 hs: Ferro (Federal) – Esc. Municipal (Cdia) | Femenino

16:40 hs: Esc. Municipal (Cdia) – Ferro (Federal) | Masculino

17:50 hs: La Perla (Mocoretá) – Vélez (Chajarí) “A” | Masculino