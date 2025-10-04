Capacitacion a alumnos del Instituto Bottegal

La Comunidad educativa del IES Pbro. Orlando Bottegal, agradece a la alumna y Presidente Municipal de El Pingo por la capacitación brindada en la Unidad Básica Isidoro Méndez, a alumnos y docentes de nuestra casa de estudios sobre un tema tan importante denominado “Cuando los Scroll No Tiene Fin: Adicciones Digitales en la Escuela”, a cargo de la Lic. Yamila Gianichini, especialista en el tema. Agradecemos esta posibilidad de socializar, aprender estrategias y adquirir herramientas para un uso saludable de la tecnología en la escuela y en los hogares.