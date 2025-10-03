El deporte entrerriano demuestra su potencial en Mar del Plata

La delegación de Entre Ríos compite con grandes resultados en los Juegos Nacionales Evita 2025, la cita deportiva más importante del país para jóvenes. La participación provincial, integrada por 360 jóvenes atletas, reafirma la política deportiva que impulsa el Gobierno provincial a través de la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello.

Los logros destacados y el entusiasmo de los jóvenes deportistas reflejan el espíritu de los Juegos Evita, la oportunidad de competir al máximo nivel nacional, de encontrarse con pares de todo el país y de crecer en lo personal y deportivo.

La actuación de Agustín Wendler Kosman, de La Paz, en la disciplina de triatlón, marcó un momento inolvidable al conquistar la medalla de oro en su tercera participación en los Evita. El joven deportista relató la intensidad de la competencia: “Vine a buscar lo que quería, necesitaba ganar. Hace mucho que lo venía entrenando y preparando junto a mi familia y mi entrenador Bruno Baldini. El año pasado ya me venía preparando y esta vez se dio, gracias al esfuerzo de todos”.

Agustín compartió la emoción del tramo final de la prueba. “En natación salí cuarto y pude pasar al tercer lugar en la transición. En bici logré quedar primero, pero un corredor de Mendoza me acortaba la diferencia. Fueron momentos de mucho sufrimiento, tanto mío como de mi entrenador que lo vivió a la par, pero sabía que en la última vuelta tenía que dejar todo. Llegué con 17 segundos de ventaja”, contó. El triatleta dedicó el podio a su abuelo, recordando que su clasificación la había conseguido en los Juegos JADAR, donde obtuvo el primer puesto.

El canotaje también brindó alegrías para la provincia. Manuel Huck, integrante del equipo entrerriano, valoró tanto lo deportivo como lo humano: “La verdad que mucho más que contento con los resultados, creo que no podría haber sido mejor. Individualmente y en equipo anduvimos muy bien. Estos días en los Juegos los estamos viviendo de una forma espléndida y disfrutando al máximo”.

Por su parte, Valentino Ferrier destacó el rendimiento colectivo y el espíritu de integración. “Desarrollamos bastante bien la competencia, teníamos expectativas altas y no decepcionamos. Más allá de lo deportivo, me pone muy contento poder conocer gente de otros deportes, y eso es lo mejor que tiene el deporte”, subrayó.