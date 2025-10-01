Milei llegará el sábado a Paraná

Según pudo conocer el portal Debate Abierto, la visita del Presidente Javier Milei a la capital entrerriana prevista inicialmente para el próximo viernes 3 de Octubre se pospuso por 24 horas.

Llegará el sábado 4 de octubre a las 19 horas.Si bien la información fue escueta desde el ámbito del frente electoral Alianza La Libertad Avanza (ALLA), el arribo del mandatario para apoyar a sus candidatos con miras a la elección del próximo 26 de Octubre se debe a razones de agenda.

Además se indicó que Milei se encuentra recorriendo diversas provincias de nuestro país en gira política pero también debe seguir al frente de la gestión de gobierno, y eso altera la agenda permanentemente.

Ahora, la llegada a Paraná será el sábado 4 de Octubre, con horario confirmado a las 19 horas, pero no así la actividad que desarrollaría en su estadía proselitista para levantar la mano de quienes conforman la lista del oficialismo, entre ellos el candidato a Senador Nacional, Joaquín Benegas Lynch y a diputado nacional Andrés Laumann.

Toda la actividad estaría acompañada por el gobernador Rogelio Frigerio, quien también ha recorrido en los últimos días diversos lugares de la provincia con algunos de los candidatos que conforman la lista del oficialismo. (Fuente: Debate Abierto)