Oct 01

Senado: Comisiones y llamado a sesión para esta semana

Los legisladores se reunirán este miércoles para continuar analizando el proyecto de modificación a la Ley de Juicio por Jurados, y avanzarán con los pedidos de nombramientos en la Justicia. Asimismo están convocados a una nueva sesión en el marco del 146º período legislativo, en los llamados del martes a las 19 horas, miércoles a las 13 y jueves a las 11.

 

Para este miércoles 1 de octubre, en la Sala de Comisiones del Senado, se pautó una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Desde las 9, quienes integran el espacio de trabajo, estudiarán los pedidos de acuerdo por parte del Poder Ejecutivo en cuanto a candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial.

 

Posteriormente, para la hora 10, se convocó a una reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, y de Legislación General, para continuar con el análisis del Expediente N°27.259: proyecto de ley por el que se modifican artículos de La Ley 10.746, de juicio por jurados.

 

Convocatoria a sesión ordinaria

 

El Senado entrerriano llevará a cabo esta semana una nueva sesión del 146º período legislativo. Los senadores están convocados a sesionar, en los llamados de este martes 30 de septiembre, a las 19 horas, miércoles 1 de octubre, a las 13, y jueves 2 de octubre, a las 11. La sesión se trasmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores

