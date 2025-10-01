Entre Ríos capacita a productores apícolas para mejorar la competitividad regional

La localidad de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala, fue escenario de una capacitación organizada por la coordinación de Apicultura de la provincia en articulación con el municipio.

El coordinador de Apicultura, Rodrigo Toledo, destacó que «La actividad reunió a un importante número de productores que participaron activamente de la jornada de actualización técnica, enfocada en temas centrales para el desarrollo de la apicultura, como el recambio de reinas y la multiplicación de colmenas».

Durante el encuentro, se destacó el compromiso de los apicultores locales por profesionalizar su labor, incorporar nuevas prácticas de manejo y mejorar la productividad de sus establecimientos.

Además, Toledo señaló que «este tipo de instancias de formación no solo fortalecen al sector apícola, sino que también consolidan a la región como un polo productivo en expansión, contribuyendo al desarrollo económico y social del departamento Tala y de la provincia en su conjunto», concluyó.