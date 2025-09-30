Desde la integración público y privada, Entre Ríos avanza en el estándar sanitario único para frigoríficos

Autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico y del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos llevaron a cabo en Villaguay una agenda de trabajo para concretar el estándar único sanitario en las plantas frigoríficas de la provincia.

La convocatoria alcanzó a los profesionales a cargo del servicio de inspección veterinaria de las plantas industriales y se expusieron los datos relevados en las visitas realizadas a los establecimientos, por parte de expertos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Juan Manuel Florean, coordinador de Fiscalización de Carnes, puso en valor que «avanzamos en el marco del decreto Nº 166/2025, que ratifica la firma de un convenio para el desarrollo de un plan de equiparación sanitaria entre los frigoríficos provinciales y los habilitados por Senasa».

Al dar cuenta del relevamiento logrado, junto a Juan Calor Luna, del Colegio, Florean sumó que «se trazaron objetivos sostenidos en la integración de los sectores público y privado, priorizando planes de adecuación individuales para cada establecimiento; como inversiones en infraestructura sanitaria básica, capacitaciones obligatorias y auditorías internas periódicas».

El objetivo de la iniciativa es garantizar la inocuidad de los productos cárnicos destinados al consumo humano. Estas acciones, establecidas en el acuerdo de cooperación entre el Gobierno de Entre Ríos y Senasa, tienden a establecer un marco sanitario común que beneficie a la industria cárnica de la provincia, mejorando su posicionamiento y a los consumidores.

El acuerdo establece un sistema integrado con el fin de crear una red institucional dedicada a promover el desarrollo de la calidad de las materias primas ganaderas, fomentar prácticas higiénicas e inocuas, y asegurar la protección de la salud pública a través de la seguridad alimentaria. Además, se busca la integración de todos los actores involucrados en la cadena agroalimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo final, fortaleciendo la interrelación entre los sectores público y privado