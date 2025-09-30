Nutrida marcha en Piedras Blancas por un abuso sexual

El violento hecho ocurrió en horas de la siesta, cuando una joven de 33 años había salido a caminar. Hay un imputado. Popular reclamo de justicia.

Una joven de 33 años había denunciado haber sido víctima de abuso sexual y agresiones físicas durante la tarde del jueves pasado, mientras caminaba por un loteo aledaño al Camping Pirayú, en la localidad de Piedras blancas. Según el relato, el agresor fue un menor de 15 años. El caso, que quedó bajo investigación de la fiscal de La Paz, Paula Gareis, desencadenó la indignación y el temor en la comunidad, que exigió medidas concretas.

El abuso sexual ocurrió entre las 14:00 y 15:00 del jueves. Tras el ataque, la joven fue rápidamente asistida por profesionales médicos y psicólogos. La denuncia fue radicada por la víctima y su madre, quien detalló que su hija sufrió múltiples agresiones físicas y psicológicas. El joven acusado de cometer el ataque fue trasladado inicialmente a La Paz y, posteriormente, a un centro de salud mental para una evaluación. Finalmente, se determinó que el menor no cumplía con los criterios de internación, por lo que quedó bajo custodia de un familiar en la localidad de Hernandarias.

La madre de la víctima, Daniela, relató que “mi hija salió a caminar por la costanera cuando un sujeto empezó a seguirla y la atacó; ella lo reconoció, pero se trata de un menor de edad, de 15 años, con un leve retraso mental”. En ese sentido, apuntó: “Estaba en sus cabales y sabía lo que hacía”.

“Mientras ella luchaba con él, él la amenazaba. Mi hija está muy golpeada y tiene muchas lastimaduras en el cuerpo”, explicó la madre.

El menor atacante fue trasladado a Paraná e imputado por el hecho, pero posteriormente regresó a Piedras Blancas y permanece en la casa de sus abuelos. “No puede estar libre, ni asistir a una escuela, porque si bien es menor de edad, cometió un delito e hizo mucho daño”, reclamó la madre de la víctima

El reclamo reflejó el profundo temor de los habitantes de Piedras Blancas ante la creciente violencia, especialmente en áreas poco transitadas y vulnerables como los loteos cercanos al Camping Pirayú. La convocatoria a la marcha se realizó intensamente a través de las redes sociales y con la participación de diversas organizaciones, instando a la población a unirse para exigir una respuesta firme por parte de las autoridades. (Fuente: Elonce)