Invitan al Festival Mirador TEC en Paraná

 

El Gobierno de Entre Ríos invita al Festival Mirador TEC, un encuentro de cultura, innovación y tecnología que se realizará el 3 de octubre desde las 18 en el parque Patito Sirirí de Paraná, con entrada libre y gratuita. Será una experiencia 360 al aire libre que combinará música en vivo, video mapping, performances artísticas y sabores.

 

Es organizado junto al Mirador TEC, con apoyo de Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) Seguros, la Secretaría de Cultura y la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de la provincia. Participan también, en una alianza público y privada, Tierra Bomba y Paraná Come.

 

Durante la jornada, el escenario Tierra Bomba será el punto central para una propuesta que propone un viaje musical a través de la tecnología: un presente digital con música electrónica y contemporánea; lo retro con los sonidos sintetizados del funk, el disco y el soul de los 70; y las raíces latinoamericanas con su pulso humano y colectivo, donde las máquinas dialogan con lo ancestral.

 

El festival es una iniciativa que busca consolidar un mirador hacia el futuro, donde lo humano y lo digital dialogan en un mismo espacio, celebrando la creatividad como motor cultural, social y económico para la provincia.

 

Programación

 

19.00: El Combo Mutante.

20.30: Video mapping, performance y site specific.

21.00: Las Modas.

21.45: DJ Nicolás Negrete.

22.15: Factor Fun.

23.00: DJ Nicolás Negrete & Performance Mergulhar y Gogo Dance.

La intervención artística Perfomance & Site Specific, estará bajo la dirección de @PacaSideral, con las PlayflowPerformace como artistas invitadas.

 

Sobre el Mirador TEC

 

El festival celebra la apertura de un nuevo espacio público-privado en la ciudad. El Mirador TEC es un edificio sostenible que combina la innovación tecnológica con la participación ciudadana, impulsando la economía del conocimiento y la economía naranja.

 

En articulación con La Vieja Usina, el Mirador TEC Inmersivo, el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos y el Centro Provincial de Convenciones, se conforma un polo cultural y tecnológico único en la región. Con una vista privilegiada al río Paraná, este nuevo parque tecnológico abre sus puertas para ser habitado de manera creativa

