Milei llegará a Paraná el 3 de octubre

En las ultimas horas se confirmó el anticipo de Radio Máxima de Gualeguaychú: El presidente Javier Milei visitará Entre Ríos en el marco de la campaña electoral.Andrés Romero, presidente de la Libertad Avanza en Gualeguaychú, aseguró a MÁXIMA que Milei estará en Paraná el viernes 3 de octubre a las 19 horas.

De todas maneras,como siempre ocurre con las visitas presidenciales, está sujeto a la disponibilidad de la agenda.

MÁXIMA había adelantado, que Entre Ríos figuraba entre los lugares posibles de visita, ya que se eligen tres senadores nacionales en las próximas elecciones.

También debe mencionarse, que el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, aparece como uno de los mandatarios provinciales más cercano al gobierno nacional, y permitió que dirigentes libertarios encabecen las listas de legisladores.

Después de lo que fue la visita de Iñaki Gutiérrez, La Libertad Avanza pudo organizar lo que va a ser la primera visita presidencial oficial de Javier Milei a la provincia desde que asumió en diciembre del 2023.