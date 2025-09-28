De Angeli sobre retenciones: «Fue una transferencia brutal del esfuerzo de miles de chacareros hacia unos pocos amigos»

El senador nacional por Entre Ríos Alfredo De Angeli (PRO) continúa desmarcándose de las últimas medidas del Gobierno y en ese contexto se refirió a la reciente resolución que eliminó las retenciones a todos los granos y derivados, hasta cubrir un cupo de 7 mil millones de dólares en exportaciones o hasta el 31 de octubre.

Lo que ocurrió fue que las grandes cerealeras liquidaron ese monto en apenas tres días, dando por finalizada la medida y el regreso de las retenciones, generando fuerte rechazo en pequeños y medianos productores, como así también en sectores políticos vinculados al agro.

«Cada vez que señalamos un error del Gobierno dicen que ‘somos funcionales al kirchnerismo’. Falso. Siempre estuvimos en contra del kirchnerismo, pero también de los privilegios. La ‘baja de retenciones por 30 días’ no benefició a los pequeños y medianos productores: en horas, 7 exportadoras concentraron el 86% del negocio. Fue una transferencia brutal del esfuerzo de miles de chacareros hacia unos pocos amigos«, cuestionó

«Los pequeños y medianos productores sostienen el interior productivo, dan vida a los pueblos y arriesgan su capital y trabajo todos los días. Sin políticas específicas, quedan desprotegidos frente a los grandes concentrados», agregó.

Por último, el senador dijo: «Las cosas que están mal, están mal las haga quien las haga. El campo necesita reglas claras y estables, no parches cortoplacistas». Bicameral