Enersa subsidiará la tarifa eléctrica del programa Familias de Abrigo

La Empresa de Energía de Entre Ríos SA y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) acordaron una bonificación especial en el precio de la electricidad, dentro del área de influencia de la distribuidora, para el plan de cuidado de niños que debieron ser separados de su hogar.

El convenio fue rubricado por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, junto a la titular del Copnaf, Clarisa Sack, y contempla una reducción de hasta 500 kilovatios hora (kWh) en el consumo básico del servicio eléctrico, compatible con otros beneficios sociales vigentes. Se implementará de inmediato y contará con un representante institucional designado por Enersa para coordinar su aplicación junto al Copnaf.

Cabe destacar que las Familias de Abrigo reciben, de manera transitoria, en sus hogares a niños y niñas que, producto de la vulneración de sus derechos, deben ser separados de su grupo familiar de origen. Les brindan cuidados cotidianos -alimentación, salud, descanso, vínculos y juego- hasta que se define su situación legal y social.

Durante la firma, Uriel Brupbacher subrayó el rol social de la empresa: «Para Enersa es importantísimo acompañar a aquellas familias que colaboran en la crianza y el cuidado de niños y niñas. Con este beneficio de 500 kWh queremos estar presentes y respaldar a quienes se suman al programa Familias de Abrigo».

En la misma línea, Clarisa Sack destacó el impacto concreto de la iniciativa: «Este beneficio va a verse reflejado directamente en la factura. Es una manera de apoyar a las Familias de Abrigo y entendemos que este es el camino de gestión en el que tenemos que avanzar».

Con este acuerdo, Enersa ratifica su compromiso con la equidad energética, la inclusión social y el acompañamiento a las políticas públicas que promueven una provincia más justa y sustentable