Para reconstruir la red vial proponen cobrar un canon a camiones de otras jurisdicciones que no tributen en Entre Ríos

Un proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados propone la creación del “Fondo de Reconstrucción Vial de la Provincia de Entre Ríos, con dependencia directa del Poder Ejecutivo provincial, el cual se integrará con las recaudaciones provenientes del Pasaporte de Circulación de Camiones, para todo tránsito de ingreso y egreso a las rutas provinciales”.

Comprenderá, de ser aprobado, a “todo camión no radicado en la Provincia de Entre Ríos y perteneciente a extraña jurisdicción que circule por las rutas provinciales”, el que “deberá contar con el Pasaporte de Circulación de Camiones. El mismo tendrá carácter de canon de circulación con destino al Fondo de Reconstrucción Vial, conforme a lo que determine la reglamentación”.

No obstante constituir un “aporte adicional”, el proyecto precisa que “aquellos camiones que tributen en Entre Ríos el Impuesto a los Automotores están exentos de la obligación de gestionar el Pasaporte de Circulación de Camiones”, indicó APF Digital.

Se apuntó que “dicho tributo implica, de pleno derecho, la habilitación para la libre circulación de los camiones en todo el territorio provincial”.

A los fines de la reconstrucción de la red vial

También prevé que “los montos recaudados por todo concepto en virtud de la presente ley son afectados en un 75% al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a los fines de la reconstrucción de la red vial, y el 25% restante a los municipios entrerrianos”. El proyecto añade que “a los fines pertinentes, el Poder Ejecutivo provincial establecerá una cuenta específica en el agente financiero provincial, a los efectos del depósito y disposición de los montos recaudados. Dichos montos serán girados en forma diaria y automática a los municipios, en los términos de la Ley Nº 8.492 del Régimen de Coparticipación de Impuestos de los Municipios, o aquella que la reemplace en el futuro”.

El autor del proyecto, el diputado Juan Manuel Rossi, de Juntos por Entre Ríos, destacó la necesidad de contar con la ley que determina un “aporte adicional”, en que “arreglar y modernizar la red vial de la Provincia de Entre Ríos resulta indispensable para mejorar la seguridad vial y reducir el número de siniestros viales en nuestras rutas provinciales” y en que “permite potenciar la competitividad del Mercosur y mejorar la conectividad federal”.

Asimismo destacó que “la reparación de la infraestructura vial además permite crear nuevos empleos en la construcción y mantenimiento de las rutas, por lo que esta iniciativa es positiva para acelerar la actividad económica en nuestra provincia”.