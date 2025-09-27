Avance de obra en Viale

🚧 Avanzan los trabajos de reparación de la calzada de “Lo Godi”, uno de los principales accesos de tránsito pesado que conecta calle Rocamora con Ruta Nacional N°18.

👷‍♂️ Desde la Dirección de Obras Públicas, y con recursos genuinos del Municipio, se llevan adelante mejoras estructurales que buscan optimizar la transitabilidad, reforzar la seguridad vial y garantizar una circulación más ágil y segura para vecinos, productores y transportistas.

✅ Con estas acciones seguimos invirtiendo en infraestructura estratégica para el desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad.