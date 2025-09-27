Instituto Bottegal recibio visita de El Pingo

#LosEsperamosEnEl2026!!!

Muchas Gracias Promo 2025!!!

En el día de ayer nos visitaron alumnos y profesores de la Escuela Secundaria Nº 53 “San Julián” El Pingo.

Estamos agradecidos por la visita, por el respeto con que escucharon sobre nuestra oferta académica, pero por sobre todas agradecemos a los jóvenes de la promo, el interés y el momento agradable compartido.

Y como les dijimos a todos, los esperamos en el 2026 para iniciar juntos, el viaje de formación a la profesión que elijan para sus vidas.