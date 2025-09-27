Olimpiada Argentina de Biología

✨Olimpíada Argentina de Biología🌱
En el día de la fecha, somos sede de la XXXIV, de la Olimpíadas Argentina de Biología.
Agradecemos a las Escuelas participantes:
• Instituto Secundario Maria Grande D-34.
• Instituto Comercial “Virgen Milagrosa” D-62.
• Instituto San Isidro Labrador.
Un agradecimiento especial para nuestras estudiantes que nos han representado: Catalina Francovich, Maia Arrúa Sampó y Olivia Alfonso y a la profe @antonella.ghibaudo por promover la participación de estas instancias de aprendizajes. 👏👏👏