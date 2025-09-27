Sep 27

Olimpiada Argentina de Biología

 

✨Olimpíada Argentina de Biología🌱

 

En el día de la fecha, somos sede de la XXXIV, de la Olimpíadas Argentina de Biología.

Agradecemos a las Escuelas participantes:

• Instituto Secundario Maria Grande D-34.

• Instituto Comercial “Virgen Milagrosa” D-62.

• Instituto San Isidro Labrador.

 

Un agradecimiento especial para nuestras estudiantes que nos han representado: Catalina Francovich, Maia Arrúa Sampó y Olivia Alfonso y a la profe @antonella.ghibaudo por promover la participación de estas instancias de aprendizajes. 👏👏👏

