Adultos Mayores de Hernández

El Área de Adultos Mayores de la Municipalidad de Hernández participó en los Juegos Provinciales para Adultos Mayores, realizados los días 23, 24 y 25 de este mes, en las disciplinas de orientación, pádel, tejo, tenis de mesa, danza folclórica, cuento y golf croquet.

🏓 ¡Obtuvimos el 1er puesto en tenis de mesa femenino!

🎾 Llegamos a semifinales en pádel.

👑 Nuestra representante Virginia Mezler fue coronada como Reina de los Juegos Provinciales.

👏 ¡Felicitaciones a toda la delegación por estos grandes logros que llenan de orgullo a nuestra comunidad!

