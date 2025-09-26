Efemerides: Fundación de Villa Libertador General San Martín el 26 de Septiembre de 1898

En 1898, durante la Gobernación de Entre Ríos del Doctor Salvador Maciá, se reunieron varias familias de Alemanes del Volga y decidieron construir una Escuela en Villa Libertador General José Francisco de San Martín (Diamante).

Así, el Señor Jorge Lust “donó un terreno de 17 hectáreas”. Finalmente, el 26 de Septiembre, se estableció la primera institución educativa de la zona, por iniciativa de la Iglesia Adventista, tomándose ésta fecha como de fundación del lugar.

La actividad escolar, que ofreció cursos de enfermería y teología, comenzó en Enero de 1899, en una casa alquilada, mientras se comenzaba la construcción de la planificada, la que debía tener aulas, dormitorio para ambos sexos, comedor, cocina y vivienda para el personal docente. Las clases comenzaron en el edificio semiterminado el 18 de Abril de 1900.

Se lo conoció con el nombre de Colegio Camarero con orientación agrícola donde los alumnos trabajaban por lo menos 3 o 4 horas diarias, luego estudiaban las asignaturas comunes y también Historia Sagrada. Parecía imposible que una escuela pudiera prosperar en un lugar tan apartado y sin ningún medio de comunicación, salvo el caballo y el carro: Su matrícula creció hasta superar el centenar de alumnos en el primer decenio.

En 1903 comenzó a construirse el edificio municipal que para 1913 estaba terminado.

En 1908 pasó a ser Colegio Adventista del Plata, ampliando su acción al país.

En torno al colegio surgió un Sanatorio, en el mismo año, y en derredor las viviendas y luego los barrios que van a dar origen a la Villa.

A partir de 1954, el gobierno provincial estableció para el núcleo urbano que se había formado el nombre de “Villa Libertador General Don San Martín”, dejando el nombre de “Puiggarí” para la estación. Posteriormente, mediante Decreto 104/1996 MGJE del 24 de Enero de 1996, al primero se lo nominó simplemente “Libertador Don San Martin”.

Prof. Damian Reggiardo Castro

Archivo de Entre Ríos.

